У хозяина скандальной сети АЗС «Трасса» арестовали акции на 1,6 млрд

Савёловский суд Москвы арестовал 70 млн акций ПАО «Евротранс», принадлежащих председателю совета директоров компании Игорю Мартышову. Это около 44% уставного капитала компании, сообщил его адвокат на заседании в Мосгорсуде.

По словам защиты, стоимость арестованного пакета оценивается примерно в 1,6 млрд рублей. «Евротранс» торгуется на Московской бирже и управляет сетью АЗС «Трасса».

«Удовлетворено ходатайство следственного департамента МВД о наложении ареста на акции ПАО «Евротранс» в количестве 70 миллионов штук, то есть 44% от доли в уставном капитале», — сказал адвокат.

Ранее Life.ru рассказывал об аресте Игоря Мартышова по делу о хищении топлива у МВД. Защита тогда просила избрать ему более мягкую меру пресечения и предлагала залог в 40 млн рублей. По тому же делу были задержаны бывший замначальника ГУ МВД по Московской области Сергей Мальков, Алексей Суяров и Анна Левина. Мосгорсуд перевёл их из СИЗО под домашний арест.