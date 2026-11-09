Акции компании «Евротранс», управляющей сетью автозаправок «Трасса» в Москве и Подмосковье, продолжили стремительно дешеветь на Московской бирже. После падения более чем на 20% торги бумагами перевели в режим дискретного аукциона. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Аукцион проходил с 09:10 до 09:40 мск. К 09:06 стоимость одной акции снизилась на 24,3%, до 16,2 рубля. После завершения специального режима торгов падение замедлилось: на 09:42 мск бумаги стоили 16,65 рубля, потеряв 20,53%. Резкое снижение котировок происходит на фоне остановки работы сети АЗС «Трасса». Все 53 заправки компании в регионе прекратили обслуживание клиентов.

Финансовые проблемы компании начались задолго до остановки АЗС. В конце августа Московское областное управление ФАС выявило признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизельное топливо. Кроме того, арбитражный суд призвали признать «Евротранс» банкротом. Рассмотрение заявления назначено на 12 ноября.