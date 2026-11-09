Акции ПАО «Евротранс», управляющего сетью автозаправочных станций «Трасса», утром 9 ноября потеряли более 12% стоимости на Московской бирже. Резкое падение котировок произошло после сообщений о прекращении работы всех 53 заправок компании в Подмосковье.

На утренних торгах, стартовавших в 07:00 мск, стоимость ценных бумаг опускалась до 18,3 рубля. Снижение достигало 12,65%, свидетельствуют биржевые данные.

Накануне Министерство энергетики Московской области сообщило о полной остановке сети АЗС «Трасса» на территории региона. В ведомстве пояснили, что собственник заправочных комплексов, компания «Газпромбанк Лизинг», приступил к их изъятию у «Евротранса». Всего речь идёт о 57 станциях, четыре из которых находятся за пределами Подмосковья. На момент сообщения регионального Минэнерго 40 объектов уже были опечатаны, а оставшиеся 17 ожидали аналогичной процедуры. Доступ сотрудников на закрытые заправки ограничен. Финансовое положение оператора осложняют многочисленные претензии кредиторов.

Ранее налоговая служба потребовала признать банкротом дочернюю структуру «Евротранса» — ООО «Трасса ГСМ». Заявление поступило в Арбитражный суд Московской области в октябре. Ещё в августе региональное управление ФАС выявило признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизельное топливо на заправках компании.