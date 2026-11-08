В Московской области прекратили работу все 53 автозаправочные станции сети «Трасса», принадлежащей ПАО «ЕвроТранс». Из-за серьёзных финансовых проблем компания фактически остановила деятельность, а около 1400 сотрудников отправлены в вынужденный простой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство энергетики.

По данным ведомства, собственник имущества — «Газпромбанк Лизинг» — приступил к изъятию всех 57 автозаправочных станций, ранее предоставленных «ЕвроТрансу» по договорам лизинга. Из них 53 расположены в Московской области, ещё четыре — в других регионах России.

В Подмосковье уже опечатаны 40 заправок. Доступ сотрудников на объекты закрыт. Остальные 17 АЗС планируется изъять до конца недели.

Серьёзные проблемы возникли и с выплатами работникам. Около 1400 человек отправлены в вынужденный простой с начислением двух третей заработной платы. Однако фактически получить деньги сотрудники не могут из-за ареста банковских счетов предприятия.

Финансовые трудности практически парализовали и административную работу компании. Из-за отсутствия поступлений просрочена аренда офиса, отключены электричество и интернет. Перестали работать сайт сети, горячая линия и личный кабинет в мобильном приложении. Пополнение топливных карт также стало недоступно.

В социальных сетях представители «Трассы» сообщили о прекращении работы после 30 лет деятельности. При этом власти Московской области совместно с федеральным правительством подготовили предложения по дальнейшей судьбе сети. Окончательное решение пока ожидается.

На фоне происходящего «ЕвроТрансу» грозит банкротство. Компания уже несколько месяцев испытывает трудности с обслуживанием долгов и ранее допустила дефолты по облигациям. До остановки работы «Трасса» занимала второе место по объёму продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Подмосковья.