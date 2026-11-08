Конец 30-летней истории: В Подмосковье закрылись все 53 заправки сети «Трасса»
В Подмосковье закрылись все 53 АЗС сети «Трасса»
Обложка © VK / Сеть АЗС ТРАССА
В Московской области прекратили работу все 53 автозаправочные станции сети «Трасса», принадлежащей ПАО «ЕвроТранс». Из-за серьёзных финансовых проблем компания фактически остановила деятельность, а около 1400 сотрудников отправлены в вынужденный простой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство энергетики.
По данным ведомства, собственник имущества — «Газпромбанк Лизинг» — приступил к изъятию всех 57 автозаправочных станций, ранее предоставленных «ЕвроТрансу» по договорам лизинга. Из них 53 расположены в Московской области, ещё четыре — в других регионах России.
В Подмосковье уже опечатаны 40 заправок. Доступ сотрудников на объекты закрыт. Остальные 17 АЗС планируется изъять до конца недели.
Серьёзные проблемы возникли и с выплатами работникам. Около 1400 человек отправлены в вынужденный простой с начислением двух третей заработной платы. Однако фактически получить деньги сотрудники не могут из-за ареста банковских счетов предприятия.
Финансовые трудности практически парализовали и административную работу компании. Из-за отсутствия поступлений просрочена аренда офиса, отключены электричество и интернет. Перестали работать сайт сети, горячая линия и личный кабинет в мобильном приложении. Пополнение топливных карт также стало недоступно.
В социальных сетях представители «Трассы» сообщили о прекращении работы после 30 лет деятельности. При этом власти Московской области совместно с федеральным правительством подготовили предложения по дальнейшей судьбе сети. Окончательное решение пока ожидается.
На фоне происходящего «ЕвроТрансу» грозит банкротство. Компания уже несколько месяцев испытывает трудности с обслуживанием долгов и ранее допустила дефолты по облигациям. До остановки работы «Трасса» занимала второе место по объёму продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Подмосковья.
Ранее Life.ru сообщал, что налоговая служба потребовала признать банкротом дочернюю компанию владельца сети АЗС «Трасса». Заявление о банкротстве ООО «Трасса ГСМ» поступило в Арбитражный суд Московской области на фоне многочисленных финансовых претензий к топливному холдингу.