Налоговая требует признать банкротом «дочку» владельца сети АЗС «Трасса»

Финансовые проблемы оператора подмосковной сети АЗС «Трасса» выходят на новый уровень. Межрайонная ИФНС России №20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Московской области заявление с требованием признать банкротом ООО «Трасса ГСМ». Данная организация является дочерней структурой крупного топливного холдинга ПАО «Евротранс». Информация об этом была зафиксирована на государственном портале «Федресурс».

Для группы компаний это не первый серьёзный удар за последнее время. Само головное предприятие — ПАО «Евротранс» — уже находится под колоссальным давлением крупнейших кредиторов.

Ситуацию усугубляет и внимание контролирующих органов к ценовой политике холдинга. В конце августа региональное управление Федеральной антимонопольной службы уличило «Евротранс» в признаках установления монопольно высоких розничных цен на бензин и дизельное топливо на подмосковных заправках сети. Теперь руководству холдинга предстоит защищать активы сразу на нескольких фронтах: от антимонопольных служб, банков и налоговых органов.

Ранее Life.ru рассказывал об аресте Игоря Мартышова по делу о хищении топлива у МВД. Защита тогда просила избрать ему более мягкую меру пресечения и предлагала залог в 40 млн рублей. По тому же делу были задержаны бывший замначальника ГУ МВД по Московской области Сергей Мальков, Алексей Суяров и Анна Левина. Мосгорсуд перевёл их из СИЗО под домашний арест.