Акции Hermès и LVMH обвалились на 40% с начала года из-за падения спроса в Китае

Акции французских гигантов индустрии роскоши Hermès и LVMH потеряли около 40% стоимости с начала 2026 года на фоне резкого охлаждения спроса в Китае. Для производителя знаменитых сумок Birkin и Kelly нынешний год рискует стать худшим на фондовом рынке с момента выхода на биржу в 1993 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Особенно болезненными для Hermès оказались результаты третьего квартала. В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учёта Японии, на который приходится около 42% выручки компании, продажи практически перестали расти. Аналитики рассчитывали на увеличение показателя на 1,55%, однако фактический результат оказался нулевым.

Общая выручка Hermès за квартал выросла на 4,3%, до 4,1 миллиарда евро, не дотянув до прогнозируемых 5,2%. После публикации отчётности акции компании на Парижской бирже падали более чем на 7%. С начала года их стоимость сократилась примерно на 40%.

Не лучше ситуация и у LVMH, владеющей брендами Louis Vuitton, Dior и другими модными домами. Котировки концерна в октябре опускались до минимальных значений более чем за шесть лет, а падение с начала года превысило 40%.

Главной проблемой для производителей роскоши стали изменения на китайском рынке. Продолжительный кризис в сфере недвижимости, снижение потребительской уверенности и ужесточение налогообложения зарубежных активов обеспеченных граждан заставляют даже состоятельных покупателей сокращать расходы на дорогие вещи.

При этом Hermès продолжает наращивать продажи кожаных изделий, включая культовые сумки. За третий квартал выручка этого подразделения увеличилась на 10,8%. Однако одежда и аксессуары впервые за длительное время показали спад на 2%.

Ранее Life.ru сообщал, что крупнейшие европейские производители люксовых товаров потеряли более $350 млрд капитализации с начала года. Под удар попали LVMH, Hermès, Kering и другие модные группы. Одной из главных причин обвала стало сокращение спроса в Китае, на фоне которого компании вынуждены пересматривать свои прогнозы и стратегию развития.