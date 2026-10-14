Богатые затянули пояса: Рынок европейского люкса просел на $350 млрд

Крупнейшие европейские компании, владеющие люксовыми брендами, с начала 2026 года потеряли более $350 млрд капитализации. Reuters связывает обвал с резким снижением спроса на дорогие товары на основных рынках.

В число пострадавших вошли LVMH, которой принадлежат Louis Vuitton, Givenchy и Celine, Hermes, а также Kering с Gucci, Saint Laurent и Balenciaga. По сравнению с показателями 2024 года совокупная капитализация десяти крупнейших игроков сектора сократилась почти вдвое.

На этом фоне выделяется швейцарская Richemont, владеющая брендом Cartier. Ее акции пока идут вопреки общей тенденции европейского рынка предметов роскоши.

Особенно сильно спрос просел в Китае. Если в 2019 году на КНР приходилось 47% мирового спроса на продукцию модных домов, то к 2025 году показатель снизился до 26%.

Дополнительным фактором стало усиление контроля за уплатой налогов состоятельными гражданами Китая. Одновременно в США замедлились потребительские расходы, а ближневосточный рынок оказался под давлением последствий конфликта с Ираном.

Финансовые проблемы уже отражаются на кадровой политике компаний. В некоторых домах начались перестановки, в частности сменился креативный директор Dior.

При этом снижение цен на люксовые товары пока рассматривается некоторыми представителями индустрии как крайняя мера. «Радикальными мерами» такой шаг называют сами компании.

Китайский рынок уже не раз становился важным фактором для европейской индустрии роскоши. На фоне интереса покупателей из КНР стоимость акций крупнейших домов могла заметно меняться, что отражалось и на состояниях их владельцев. Так, Life.ru рассказывал, как глава LVMH Бернар Арно за сутки разбогател на $17 млрд после роста котировок концерна на фоне новостей из Китая. При этом интерес к дорогим товарам сохраняется не только внутри КНР. Россияне, например, стали чаще приобретать люксовые вещи через Китай и Гонконг, о чём также писал Life.ru.