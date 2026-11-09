Акции российского автопроизводителя «КамАЗ» резко подорожали на Московской бирже 9 ноября после заявления президента Владимира Путина о необходимости поддержать отечественное машиностроение. В ходе торгов рост котировок превышал 16%, однако позднее бумаги частично растеряли набранные позиции.

По данным Мосбиржи, к 16:35 мск стоимость акций предприятия достигала 70,1 рубля за штуку. Однако уже к 17:28 мск котировки опустились до 64,9 рубля. Таким образом, после резкого скачка бумаги подешевели более чем на пять рублей от достигнутого уровня.

Рост произошёл вскоре после встречи Владимира Путина с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Во время обсуждения ситуации в промышленности президент предложил разработать программу обновления регионального и муниципального транспорта, которая могла бы обеспечить дополнительную поддержку российским машиностроительным предприятиям.

«Нам нужно делать ещё программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств», — заявил российский лидер.

Минниханов поддержал инициативу, но обратил внимание на высокие процентные ставки, затрудняющие приобретение новой техники. По его мнению, одним из способов реализации программы могла бы стать государственная поддержка лизинговых компаний. Путин согласился, что такое предложение необходимо рассмотреть.

Отдельно глава Татарстана рассказал президенту о положении дел на самом предприятии. По его словам, после определённого спада ситуация на «КамАЗе» постепенно стабилизируется, а производитель продолжает работать в штатном режиме.

«По «КамАЗу» ситуация улучшается. Немножко провал был, «КамАЗ» функционирует нормально», — сообщил Минниханов.

Инициатива обновления транспортных парков может создать дополнительный спрос на отечественные грузовики и специализированную технику. При этом конкретные параметры программы, сроки запуска и объёмы финансирования пока не объявлены.

Ранее Life.ru сообщал, что продажи новых автомобилей в России за десять месяцев 2026 года выросли на 2,2%. По данным Минпромторга, за этот период россияне приобрели 1,22 миллиона машин. При этом спрос на грузовики сократился на 8,3%, а на автобусы — на 10,5%.