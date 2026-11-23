Акции американского производителя чипов Nvidia подорожали на 34,31%, до 168,61 доллара за бумагу, после возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании. Об этом свидетельствуют данные торгов Nasdaq по состоянию на 19:13 мск 23 ноября.

Рост последовал за объявлением о возвращении Хуанга, которого совет директоров компании единогласно восстановил на постах президента и гендиректора.

Положительную динамику продемонстрировали и другие технологические корпорации. Акции Micron прибавили 15%, AMD — 6,78%, материнской компании Google — 5,7%, Microsoft — 3,98%, а Amazon — 3,77%.

Покупатели активизировались и в других сегментах рынка. Котировки Tesla выросли на 12,76%, до 389,94 доллара, а бумаги Broadcom подорожали на 2,16%, до 310,98 доллара.

Ранее Life.ru сообщал, что отставка Дженсена Хуанга спровоцировала падение котировок американских технологических компаний. Акции Nvidia 12 ноября потеряли более 8%, а вслед за ними под давление попали бумаги других представителей индустрии искусственного интеллекта. На фоне распродажи снижались индексы Nasdaq и S&P 500.