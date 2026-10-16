Акции Tesla подскочили на 5,4% после презентации «летающего» Roadster

Акции Tesla выросли более чем на 5% на предварительных торгах после презентации нового поколения электрического спорткара Roadster. Во время демонстрации автомобиль не только преодолел крутой подъём, но и ненадолго оторвался от земли с помощью двигателей на сжатом воздухе, разработанных при участии SpaceX.

По данным торгов, на 12:39 мск 16 октября бумаги Tesla прибавляли 5,42%, до $382,09. Позднее рост замедлился: к 13:55 мск акции дорожали на 3,93%, до $376,7. Reuters также сообщал о росте котировок примерно на 5% на премаркете.

Ранее Илон Маск представил новое поколение электрического спорткара Tesla Roadster, способного совершать короткие прыжки и воздушные трюки. На презентации в Техасе автомобиль проехал вверх колёсами по специальной рампе, выполнил переворот в воздухе и перепрыгнул через несколько припаркованных Tesla. Для этого разработчики использовали систему ускорителей на сжатом газе, созданную совместно со SpaceX. По заявлению производителя, Roadster способен разгоняться до 96 км/ч менее чем за секунду. Новинка получит три версии — Performance, Thrust и Rocket, причём последняя сможет ненадолго подниматься в воздух. Начало производства запланировано на 2028 год, а за предзаказ придётся внести от 50 до 250 тысяч долларов.