Вплоть до инсульта: Врач авиамедицины рассказала, что с телом водителя сделает летающая Tesla

Укачивание, дезориентация и нагрузка на позвоночник могут стать серьёзными препятствиями для массового использования летающих автомобилей Tesla. Обычный водитель не обязательно готов к манёврам, которые выполняют подготовленные пилоты. Об этом рассказала Life.ru доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей авиационной медицины Ольга Верба, сооснователь программы «Врачи на борту».

По её словам, оценивать воздействие такого транспорта на организм необходимо с учётом высоты, ускорений, характера манёвров и состояния здоровья человека.

«Летать на такой машине или, тем более, делать мёртвую петлю — значительная нагрузка на позвоночник и шейный отдел», — предупредила специалист.

Верба подчеркнула, что переносить возможности тренированных авиаторов на всех автомобилистов нельзя.

«Тренированные авиаторы и спортсмены, скорее всего, что-то смогут выполнить, но для обычного гражданина, который ездил по земле и вдруг полетел, всё не так просто», — отметила она.

Один из главных рисков связан с вестибулярным аппаратом. При ускорениях и изменении положения тела ощущения могут расходиться с реальным положением транспортного средства. В авиации такие иллюзии способны привести к пространственной дезориентации, особенно при недостатке внешних зрительных ориентиров.

«Даже опытные пилоты испытывают иллюзии, когда кажется, что верх и низ поменялись местами. Лётчиков специально тренируют, чтобы избегать моментов, когда мозг говорит одно, а на деле происходит совсем другое», — объяснила Верба.

Неподготовленному пассажиру, который не ожидает резкого манёвра, тоже может быть тяжело. Врач считает, что развитие такого транспорта потребует обсуждения медицинского допуска, подготовки водителей и помощи людям на борту.

«У неподготовленного человека может случиться всё что угодно, вплоть до инфаркта или инсульта», — заявила специалист.

По словам Вербы, остаются и вопросы ответственности: кто будет допущен к управлению, какие проверки потребуются и как станут регулировать эксплуатацию.

«В авиации вся система очень жёстко зарегулирована. Как это будет реализовано здесь? Поживём — увидим. Будущее неотвратимо», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что Tesla представила спорткар Roadster с возможностью подъёма в воздух. Презентация вызвала обсуждение не только технических возможностей автомобиля, но и требований к безопасности его использования.