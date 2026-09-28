Жители города Сёрф-Сити в американском штате Нью-Джерси заметили акулу, плавающую по затопленной улице. Необычную сцену сняли на видео после мощного северо-восточного шторма, который вызвал прибрежные подтопления, пишет ABC News.

Акула приплыла к жилым домам в затопленном городе в Нью-Джерси. Видео © X / wakeupnj

На кадрах видно, как спинной плавник животного появляется в воде возле жилых домов. По словам очевидцев, акула проплыла мимо дома, свернула на подъездную дорожку, а затем вновь скрылась под водой. В отдельных районах Сёрф-Сити уровень паводковой воды достигал примерно четырёх футов — около 1,2 метра.

Специалист по акулам Грег Скомал определил животное как гладкую кунью акулу — smooth dogfish. Это небольшой вид, обычный для местных вод и не представляющий опасности для человека. По всей видимости, акула оказалась на улицах из-за сильного приливного подтопления.

Нью-Джерси в эти выходные оказался среди наиболее пострадавших от норд-остера штатов. Как сообщал Life.ru, шторм затопил дороги в прибрежных районах и оставил без электричества более 16 тысяч потребителей. В восьми округах штата был введён режим чрезвычайной ситуации, а жителей низинных районов предупреждали о новых подтоплениях во время приливов. Непогода также привела к отмене сотен авиарейсов на северо-востоке США.