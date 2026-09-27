Нью-Йорк затопило из-за мощного шторма, жители пересели на каяки

Мощный шторм «норд-ост» обрушился на Восточное побережье США, вызвав подтопления в Нью-Йорке и Нью-Джерси. В некоторых районах вода поднялась настолько высоко, что местные жители пересели с автомобилей на каяки. Кадры необычных поездок появились в соцсетях.

Особенно сильно непогода ударила по прибрежным территориям. В Квинсе затопило улицы и дворы, а в районе Ховард-Бич людей заметили передвигающимися по воде на каяках. Подтопления также зафиксированы на Кони-Айленде и в населённых пунктах Нью-Джерси.

Видео © Telegram/Hustler Syndicate

Шторм принёс на северо-восток США сильные ливни и шквалистый ветер. На побережье Нью-Джерси отдельные порывы превышали 60 миль в час, а в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде синоптики предупреждали о продолжительном усилении ветра и дальнейшем подъёме воды.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в округе Уэстчестер. В Нью-Джерси аналогичные меры введены в восьми округах. Власти призывают жителей низинных и прибрежных районов не приближаться к воде и по возможности отказаться от поездок.

При этом угроза ещё не миновала. Национальная метеорологическая служба предупреждает о новых подтоплениях во время приливов. В отдельных уязвимых районах Бруклина и Квинса уровень воды может подняться на 1,5–2 фута, местами — до 2,5 фута выше поверхности земли.

В июне Life.ru сообщал, что на Нью-Йорк и другие районы северо-востока США надвигался мощный шторм с грозами, шквалистым ветром и градом. В зоне непогоды тогда оказались более 50 млн человек.