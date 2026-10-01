Около 600 тысяч человек за две недели приехали посмотреть на акулу, которая застряла в узком канале Северного порта Пусана в Южной Корее. Спасатели пока так и не смогли вывести морскую хищницу обратно в океан, сообщает Reuters.

Акула застряла в канале Пусана и собрала 600 тысяч зрителей. Видео © Х / Space1030

Акулу длиной около 3,5 метра впервые заметили 18 сентября. Это бронзовая акула, которую местные жители прозвали Букканги — к названию Северного порта Buk Hang добавили корейский уменьшительный суффикс.

Неожиданная гостья быстро превратилась в городскую достопримечательность. Только за четырёхдневные праздничные выходные парк возле канала посетили около 480 тысяч человек, хотя обычно по выходным сюда приходят примерно две тысячи.

Городские службы уже пытались помочь акуле выбраться. Спасатели направляли её к выходу из канала струями воды, однако животное уклонялось и оставалось внутри. Следующую попытку планируют провести с использованием сетей.

Популярность Букканги оказалась настолько высокой, что власти Пусана решили сделать её почётным городским промо-послом. Эту идею поддержал 91% из примерно восьми тысяч участников голосования.

Ранее Life.ru рассказывал о другой акуле, которая сама стала местной «достопримечательностью». В середине сентября жители Приморья обнаружили крупную хищницу на берегу возле села Амгу. Очевидцы рассказывали, что она пролежала там несколько дней, а точный вид животного по видеозаписи установить не удалось.