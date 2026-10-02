Акушерка и раствор: В эфире Радио Судного дня начались «роды»

В эфире Радио судного дня утром 2 октября неожиданно появилась «Акушерка». Именно такое кодовое слово прозвучало в первом за день голосовом сообщении УВБ-76, более известной как «Жужжалка».

Передачу зафиксировали в 10:50 мск. В эфире прозвучала комбинация: «НЖТИ 68372 АКУШЕРКА 1172 2408».

Однако на этом активность станции не закончилась. Спустя 31 минуту «Жужжалка» снова прервала обычный сигнал — теперь уже словом «Метиленовый». Обычно слово употребляется в сочетании «Метиленовый синий» — это химический раствор и краситель ярко-синего цвета. Его используют, например, как лабораторный краситель для окрашивания клеток и микроорганизмов, а в медицине — как лекарственное вещество при некоторых состояниях, в частности метгемоглобинемии.

Вторая комбинация выглядела так: «НЖТИ 44521 МЕТИЛЕНОВЫЙ 4638 1726».

Что именно означают эти слова и цифры, публично неизвестно. УВБ-76 большую часть времени передаёт характерный монотонный сигнал, который периодически сменяется голосовыми сообщениями с наборами цифр, позывных и кодовых слов.

Накануне, 1 октября, УВБ-76 передала уже третье за день сообщение — в эфире прозвучало слово «Критерий». Как писал Life.ru, комбинацию зафиксировали в 17:27 мск, незадолго до выступления Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». При этом смысл шифровки остаётся неизвестным.