Радиостанция Судного дня передала слово «Книжник»

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» и Радиостанция Судного дня, вновь передала голосовое сообщение. В субботу, 26 сентября, в 15:15 по московскому времени в её эфире прозвучало кодовое слово «Книжник».

Полная передача выглядела следующим образом: «НЖТИ 67950 КНИЖНИК 7383 8915».

Большую часть времени УВБ-76 транслирует на коротких волнах монотонное жужжание, благодаря которому и получила своё прозвище. Периодически привычный сигнал прерывается голосовыми сообщениями с кодовыми словами и числовыми комбинациями. Радиостанция работает на частоте 4625 кГц и известна ещё с советских времён.

Ранее радиостанция УВБ-76 («Жужжалка») 24 сентября трижды вышла в эфир. В 12:20 прозвучало «НЖТИ 69008 МЕШКОВИДНЫЙ 4233 7856», в 12:56 — сразу три кодовых слова («тиканье», «сучильный», «урокобей»), а в 14:22 — ещё три («рокоход», «дюжинный», «степофетр»).