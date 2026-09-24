«‎Сучильный», «‎урокобей» и «‎тиканье»: «Жужжалка» передала три шифровки за два часа

Радиостанция УВБ-76, которую называют «Жужжалкой» и «Радиостанцией Судного дня», уже трижды вышла в эфир 24 сентября. В сообщениях всего за два часа прозвучали необычные кодовые слова «мешковидный», «урокобей» и «рокоход».

«НЖТИ 69008 МЕШКОВИДНЫЙ 4233 7856», — первая передача в 12:20 по московскому времени.

Всего через 36 минут, в 12:56, станция выдала сразу три кодовых слова: «НЖТИ 51235 ТИКАНЬЕ 4726 4103 СУЧИЛЬНЫЙ 4564 1608 УРОКОБЕЙ 4892 5362»,

Третье сообщение прозвучало в 14:22. Оно также оказалось тройным: «НЖТИ 80390 РОКОХОД 8138 2860 ДЮЖИННЫЙ 9384 6823 СТЕПОФЕТР 9114 0297».

Большую часть времени УВБ-76 транслирует на коротких волнах характерный повторяющийся сигнал, за который и получила прозвище «Жужжалка». Периодически его прерывают голосовые передачи с наборами букв, цифр и кодовых слов.

Ранее радиостанция УВБ-76 («Жужжалка») 21 сентября в 18:33 мск передала первое за две недели голосовое сообщение со словом «Дамполяд»: «НЖТИ 76146 ДАМПОЛЯД 8138 4105». Обычно станция транслирует повторяющийся жужжащий сигнал, который периодически прерывают передачи с комбинациями букв и цифр.