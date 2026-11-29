Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла не менее трёх авиаударов по порту Рас-Иса на западе Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Информацию об атаке подтвердило подконтрольное йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) агентство SABA. По его данным, под удар попал стратегический нефтеналивной терминал.

Хуситы в ответ пригрозили атаковать портовую инфраструктуру Саудовской Аравии. С соответствующим заявлением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

Рас-Иса играет важную роль в снабжении топливом подконтрольных хуситам территорий Йемена. В 2025 году порт уже подвергался ударам со стороны США и Израиля.

Вооружённое противостояние между хуситами и правительственными силами Йемена продолжается с 2014 года. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция вмешалась в конфликт в марте 2015 года.