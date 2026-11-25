Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об атаке на нефтеперерабатывающий завод Рас-Таннура в Саудовской Аравии. По утверждению представителей движения, удар беспилотников вызвал пожар на предприятии. Саудовская сторона сообщила о перехвате четырёх дронов над районом НПЗ, однако прямое попадание в завод официально не подтвердила. Об этом сообщает Reuters.

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что движение провело операцию против нефтеперерабатывающего комплекса. По его версии, беспилотники достигли цели и вызвали возгорание.

В свою очередь, коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила, что средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили четыре беспилотника над Рас-Таннурой.

Рас-Таннура считается одним из важнейших объектов энергетической инфраструктуры королевства. Предприятие принадлежит государственной нефтяной компании Saudi Aramco и способно перерабатывать до 550 тысяч баррелей нефти в сутки. По данным Saudipedia, выпускаемая продукция обеспечивает около 40% внутренних потребностей Саудовской Аравии в топливе.

Кроме нефтеперерабатывающего производства, в Рас-Таннуре расположен крупный терминал для экспорта сырой нефти. Поэтому любые перебои в работе комплекса могут иметь значение не только для внутреннего рынка королевства, но и для международных поставок энергоресурсов.