Одна из башен финансового центра в столице Саудовской Аравии подверглась нападению, которое власти квалифицировали как террористическую атаку. Об этом сообщил в соцсети X официальный представитель возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции Турки аль-Малики.

На месте происшествия работают сотрудники компетентных ведомств. Информация о пострадавших и масштабах повреждений пока не поступала.

Ответственность за нападение на себя пока никто не взял. Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), против которого выступает арабская коалиция, о своей причастности к атаке не заявляло.

Это уже не первое нападение на деловой район саудовской столицы за последнее время. 19 ноября в результате атаки пострадали здания финансового центра Эр-Рияда. Тогда власти королевства возложили ответственность за произошедшее на хуситов.

Ранее Life.ru сообщал, что йеменские хуситы заявили об ударе по нефтеперерабатывающему заводу на западе Саудовской Аравии. Ранее представители движения также объявляли об атаках на нефтяную инфраструктуру в окрестностях Эр-Рияда. Противостояние хуситов и арабской коалиции сопровождается ударами по территории королевства.