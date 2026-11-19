В столице Саудовской Аравии повреждена башня PIF, где располагается штаб-квартира государственного инвестиционного фонда страны. Как сообщает Reuters, небоскрёб предположительно подвергся ракетному удару хуситов.

В результате атаки в самом высоком здании Эр-Рияда выбило окна на семи-восьми этажах. Часть металлической облицовки фасада оказалась деформирована.

По сведениям трёх источников агентства, знакомых с обстоятельствами происшествия, в башню попала ракета, запущенная йеменскими хуситами. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила, что отразила ракетную угрозу в направлении столицы. По предварительной оценке военных, после падения обломков был причинён материальный ущерб.

После происшествия входы в финансовый район имени короля Абдаллы перекрыли, а находившихся там людей начали эвакуировать. На место прибыли пожарные расчёты и машины скорой помощи. Сообщений о пострадавших на тот момент не поступало.

В самом Эр-Рияде ранним утром 19 ноября местные жители слышали громкий взрыв. Представители суверенного фонда PIF получили запрос Reuters о комментарии, однако подробного ответа агентство не привело. Хуситы также не выступили с заявлением об ударе по башне.

Это уже второй случай повреждения знакового здания в финансовом районе саудовской столицы менее чем за две недели. Восьмого ноября при атаке пострадал небоскрёб нефтяной компании Saudi Aramco.