В Эр-Рияде обломки повредили административное здание нефтяной компании Saudi Aramco. Никто не пострадал, передаёт Минэнерго Саудовской Аравии.

По данным ведомства, здание попытались атаковать в воскресенье, 8 ноября. После перехвата целей их фрагменты упали на офис. В заявлении, опубликованном в соцсети X, министерство оценило ущерб как незначительный.

Вечером 13 октября после обстрела загорелось административное здание Saudi Aramco в Дахране, где находится штаб-квартира компании. По данным саудовского Минэнерго, пострадавших не было. В тот же вечер коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила, что перехватила баллистическую ракету, которую хуситы запустили в сторону города.