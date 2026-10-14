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Опубликовано 14 октября, 11:08

Огонь у штаб-квартиры нефтяного гиганта: В Саудовской Аравии обстреляли здание Aramco

Здание Saudi Aramco попало под обстрел в Саудовской Аравии

Обложка © ТАСС / ALI HAIDER / EPA

Обложка © ТАСС / ALI HAIDER / EPA

Административное здание нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахране на востоке Саудовской Аравии попало под обстрел. После попадания начался пожар, пострадавших нет, сообщило Министерство энергетики королевства.

«Административное здание Saudi Aramco в Дахране вечером 13 октября попало под обстрел, что вызвало пожар. Никто не пострадал», — говорится в сообщении ведомства.

Дахран считается одним из ключевых центров нефтяной отрасли страны. Здесь расположен центральный офис Saudi Aramco — одной из крупнейших нефтяных компаний мира.

В тот же вечер арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила о перехвате баллистической ракеты, запущенной хуситами из Йемена в сторону Дахрана. Её обломки упали в жилом районе города.

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За последние дни атаки на Саудовскую Аравию участились. Ранее Life.ru писал о ракетном ударе хуситов по аэропорту Эр-Рияда. После серии атак саудовская коалиция пообещала ответить на удары по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, хуситы объявили саудовские аэропорты целями для ударов и предупредили авиакомпании об опасности полётов через воздушное пространство королевства.

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Никита Никонов
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