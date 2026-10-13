«Хуситы ведут себя очень плохо»: Трамп заявил о попытке спровоцировать рост цен на нефть

Президент США Дональд Трамп обвинил йеменских хуситов в попытке искусственно поднять мировые цены на нефть перед промежуточными выборами в Конгресс. По мнению американского лидера, движение «Ансар Аллах» намеренно возобновило атаки на Саудовскую Аравию, написал он в Truth Social.

«Хуситы ведут себя очень плохо», — заявил глава Белого дома. Трамп отметил, что долгое время йеменские формирования не проявляли активности, однако теперь вновь начали наносить удары по соседнему королевству.

По словам американского президента, атаки могут быть направлены на дестабилизацию нефтяного рынка накануне голосования в США. При этом он не представил доказательств того, что действия хуситов преследуют именно такую цель.

Обострение ситуации началось в августе, а 5 октября представители «Ансар Аллах» объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной военной операции. Под угрозой оказались и гражданские аэропорты, которые движение назвало возможными целями для ударов. Авиакомпаниям рекомендовали отказаться от полётов над королевством.

В последние дни атакам подвергся международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. По последним сообщениям, погибли 14 человек, более 300 получили ранения. На фоне обострения были нарушены авиаперевозки и работа воздушной гавани.

Трамп предупредил, что не намерен забывать действия хуситов даже после завершения промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября. При этом конкретных ответных мер американский лидер не назвал.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке Саудовской Аравией масштабного наступления на хуситов в Йемене. Эр-Рияд рассматривал два сценария операции: ограниченное продвижение вдоль побережья Красного моря либо одновременные атаки на нескольких направлениях. В зависимости от выбранного плана к боевым действиям могли привлечь более 100 тысяч йеменских военнослужащих при поддержке саудовской авиации. Одной из главных целей называлось восстановление контроля над районом Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходят важнейшие международные торговые маршруты. США, по сведениям агентства, оказывали разведывательную поддержку, а Турция и Пакистан предоставляли военную технику и советников.