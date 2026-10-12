Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда
Аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Обложка © Wikipedia
Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил об атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. По его словам, по воздушной гавани была выпущена баллистическая ракета.
«Наши вооружённые силы <...> атаковали международный аэропорт имени короля Халида в <...> Эр-Рияде баллистической ракетой, попадание было точным», — написал Сариа в своём Telegram-канале.
Представитель хуситов также призвал международные авиакомпании и пассажиров воздержаться от полётов в аэропорты Саудовской Аравии. Исключением он назвал воздушные гавани Мекки и Медины, остальные аэропорты были объявлены «небезопасными».
Кроме того, Сариа сообщил о прямом ударе беспилотника по авиабазе в саудовском городе Хамис-Мушайт.
Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что отразила ракетную атаку хуситов по Эр-Рияду. До этого Национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях распространила сообщение о потенциальной угрозе в столице королевства.
Ракетная опасность также повлияла на проведение спортивного мероприятия. Матч «Аль-Насра» с узбекистанским «Нефтчи» в азиатской Лиге чемпионов начался на час позже запланированного времени.
Ранее сообщалось, что аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде останется закрытым ориентировочно до конца субботы, 17 октября. Соответствующую информацию уже довели до всех пользователей воздушного пространства.
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