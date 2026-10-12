Саудовская Аравия просит Пакистан помочь с системами ПВО из-за атак хуситов

Саудовская Аравия столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков на фоне участившихся атак хуситов. По данным The Wall Street Journal, королевство испытывает трудности с защитой всей своей территории и вынуждено перераспределять средства ПВО.

«Саудовская Аравия испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить безопасность обширной территории страны, и перебрасывает зенитные батареи с места на место», — рассказали источники издания.

Как утверждают собеседники WSJ, Эр-Рияд обратился за военной помощью к Пакистану. Власти также рассматривают возможность привлечения иностранных бойцов для поддержки правительства Йемена в противостоянии хуситам. Одновременно саудовская сторона активизировала поиск дипломатического решения конфликта.

Напомним, одной из главных целей атак стал международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. По данным Reuters, удар 10 октября привёл к гибели 13 человек, ещё более 300 получили ранения. На следующий день аэропорт вновь подвергся атаке: один человек погиб, 11 пострадали. Удары нарушили авиасообщение и усилили опасения за безопасность гражданской авиации.