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Опубликовано 11 октября, 20:42

Хуситы пригрозили наращивать удары в глубине Саудовской Аравии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Йеменское движение «Ансар Аллах» намерено наращивать удары по территории Саудовской Аравии, пока Эр-Рияд не прекратит военные действия против хуситов. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Мы продолжим операции с нарастающей интенсивностью в глубине территории Саудовской Аравии, неуклонно следуя принципу «блокада за блокаду и эскалация за эскалацию»... вплоть до прекращения агрессии и снятия блокады», — заявил Сариа.

Его слова прозвучали на фоне резкого обострения конфликта. В последние дни хуситы неоднократно заявляли об атаках на аэропорты и другие объекты на территории королевства.

Генсек ООН Гутерриш решительно осудил атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда
Генсек ООН Гутерриш решительно осудил атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда

Ранее Life.ru сообщал, что хуситы объявили аэропорты Саудовской Аравии целями для дальнейших ударов. Яхья Сариа призвал авиакомпании и пассажиров не пользоваться воздушными гаванями королевства, за исключением аэропортов Мекки и Медины. Представитель движения также предупредил, что эскалация продолжится до достижения поставленных хуситами целей.

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Александра Мышляева
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