Хуситы пригрозили наращивать удары в глубине Саудовской Аравии
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Йеменское движение «Ансар Аллах» намерено наращивать удары по территории Саудовской Аравии, пока Эр-Рияд не прекратит военные действия против хуситов. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
«Мы продолжим операции с нарастающей интенсивностью в глубине территории Саудовской Аравии, неуклонно следуя принципу «блокада за блокаду и эскалация за эскалацию»... вплоть до прекращения агрессии и снятия блокады», — заявил Сариа.
Его слова прозвучали на фоне резкого обострения конфликта. В последние дни хуситы неоднократно заявляли об атаках на аэропорты и другие объекты на территории королевства.
Ранее Life.ru сообщал, что хуситы объявили аэропорты Саудовской Аравии целями для дальнейших ударов. Яхья Сариа призвал авиакомпании и пассажиров не пользоваться воздушными гаванями королевства, за исключением аэропортов Мекки и Медины. Представитель движения также предупредил, что эскалация продолжится до достижения поставленных хуситами целей.
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