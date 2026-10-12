При новой атаке на аэропорт Эр-Рияда погиб проживавший в СА гражданин Пакистана
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Один человек погиб, ещё 11 получили ранения при новой атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Погибший был гражданином Пакистана, который проживал в королевстве. Об этом сообщило главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.
«В результате атаки погиб проживавший в стране гражданин Пакистана, ещё 11 человек получили ранения. Они были немедленно доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — говорится в заявлении ведомства.
Атака также нанесла материальный ущерб аэропорту. Специалисты продолжают оценивать масштабы повреждений.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре в четвёртом пассажирском терминале аэропорта Эр-Рияда. Возгорание произошло в воскресенье, 11 октября, после попадания снаряда неизвестного происхождения. Обстоятельства нового нападения пока выясняют.
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