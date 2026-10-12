При новой атаке на аэропорт Эр-Рияда погиб проживавший в СА гражданин Пакистана

Один человек погиб, ещё 11 получили ранения при новой атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Погибший был гражданином Пакистана, который проживал в королевстве. Об этом сообщило главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

«В результате атаки погиб проживавший в стране гражданин Пакистана, ещё 11 человек получили ранения. Они были немедленно доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — говорится в заявлении ведомства.

Атака также нанесла материальный ущерб аэропорту. Специалисты продолжают оценивать масштабы повреждений.