В терминале аэропорта Эр-Рияда начался пожар после попадания снаряда

В международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде произошёл пожар после попадания снаряда неизвестного происхождения в пассажирский терминал № 4. Об этом сообщил официальный представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.

«Снаряд неустановленного происхождения попал в пассажирский терминал № 4 международного аэропорта имени короля Халида, в результате чего возник пожар», — заявил представитель коалиции.

Инцидент произошёл в воскресенье, 11 октября. Обстоятельства нового попадания пока устанавливаются, информация о возможных погибших и пострадавших в результате последнего удара пока не поступала.

Ранее Life.ru сообщал, что при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда 10 октября погибли не менее 12 человек, ещё 309 пострадали. Тогда ракеты поразили район третьего и четвёртого пассажирских терминалов, здания получили серьёзные повреждения. После нападения крупнейшие больницы саудовской столицы перешли на чрезвычайный режим работы, а администрация воздушной гавани организовала эвакуацию пострадавших.