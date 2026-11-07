Йеменские хуситы заявили о шести военных операциях против объектов Саудовской Аравии и поддерживаемых ею сил в Йемене. Среди предполагаемых целей оказались международный аэропорт Эр-Рияда и нефтяные предприятия Saudi Aramco. Об этом сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в своём Telegram-канале.

По его словам, для атак хуситы использовали баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Удары, как утверждает представитель движения, затронули энергетическую инфраструктуру королевства и позиции саудовских военнослужащих.

«Вооружённые силы Йемена провели шесть военных операций с применением большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», — заявил Сариа.

Первой целью хуситы назвали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Одновременно движение заявило об атаке на нефтехранилища и перерабатывающее оборудование Saudi Aramco в саудовской столице.

Затем, по версии хуситов, ракеты и беспилотники направили на производственные объекты нефтяной компании в районе Хурайс на востоке страны. Ещё одной целью стала насосная станция № 8 в районе Эд-Давадми.

Отдельную операцию движение объявило против лагеря Национальной гвардии Саудовской Аравии в Наджране. Кроме того, хуситы сообщили о двух атаках на территории Йемена, где их противниками выступают формирования, поддерживаемые Эр-Риядом. Речь идёт о провинциях Эль-Джауф и Мариб.

Представитель движения связал эти действия с недавними ударами по территории Йемена, ответственность за которые хуситы возлагают на Саудовскую Аравию. В частности, он упомянул нападение на рынок в провинции Таиз и удары по жилым домам.

Саудовские власти на момент публикации сообщений не подтвердили атаку на аэропорт Эр-Рияда.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы начали требовать от некоторых судоходных компаний согласования маршрутов через Красное море. Капитаны торговых судов направляют движению сведения о кораблях, экипажах и планируемом переходе через Баб-эль-Мандебский пролив. Для обработки подобных обращений хуситы ещё в 2024 году создали Центр координации гуманитарных операций. После объявления морской блокады саудовских портов в июле 2026 года часть перевозчиков стала обращаться туда за гарантиями безопасного прохода. В отдельных случаях представители движения выдают разрешения с ограниченным сроком действия и требуют соблюдать определённые условия навигации. При этом международные морские организации не рекомендуют судовладельцам взаимодействовать с хуситским центром. Из-за угроз безопасности часть компаний предпочитает направлять суда в обход Африки, что увеличивает продолжительность перевозок.