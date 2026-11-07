Йеменские хуситы фактически выстроили собственную систему контроля за судоходством в Красном море. Судовладельцы и капитаны некоторых торговых кораблей перед проходом через Баб-эль-Мандебский пролив направляют движению электронные письма с информацией о судах, экипажах и маршрутах, а в ответ получают разрешение на безопасный транзит. Об этом сообщает The Wall Street Journal, изучив переписку с представителями хуситов.

Для обработки таких обращений в начале 2024 года хуситы создали специальное подразделение — Центр координации гуманитарных операций (HOCC). Формально его задача заключается в организации взаимодействия с судоходными компаниями и информировании их об ограничениях, введённых повстанцами. Изначально обращаться в центр не требовалось кораблям, не связанным с США, Великобританией и Израилем. Однако после того, как в июле 2026 года хуситы объявили морскую блокаду саудовских портов, некоторые перевозчики стали запрашивать у них дополнительные гарантии безопасности перед возвращением на маршрут через Красное море.

В заявках капитаны указывают принадлежность судна, его владельцев и операторов, гражданство членов экипажа, а также подтверждают отсутствие связей с государствами, которые хуситы считают своими противниками. Некоторые компании дополнительно упоминают Саудовскую Аравию, стремясь снизить риски при проходе через контролируемый вооружённым движением район.

В одном из писем от 16 августа китайский капитан сообщил, что судно, его владелец и оператор не имеют отношения к США, Великобритании и Израилю, а весь экипаж состоит из граждан Китая. Он также приложил предполагаемое расписание движения через Баб-эль-Мандебский пролив и подтвердил готовность соблюдать объявленный хуситами запрет на морское сообщение с саудовскими портами. Ответ обычно поступает в течение суток. Так, 7 сентября HOCC одобрил проход китайского контейнеровоза Zhong Cheng Chang Ling. Выданное разрешение действовало семь дней.

При этом хуситы предъявили экипажу ряд требований. Судно должно было постоянно передавать данные автоматической идентификационной системы AIS и поддерживать связь по международному аварийному радиоканалу VHF 16. Капитану также рекомендовали придерживаться установленных морских коридоров, не приближаться к военным кораблям и судам с отключёнными передатчиками AIS, а о подозрительной активности сообщать представителям центра. Любые изменения согласованного маршрута требовалось предварительно доводить до сведения HOCC.

Однако далеко не все перевозчики согласны взаимодействовать с хуситами. США ввели против движения санкции и признали его иностранной террористической организацией. Международные морские ведомства, в свою очередь, рекомендуют судоходным компаниям не регистрироваться в HOCC и не вступать с ним в подобные отношения.

Созданная хуситами система фактически позволяет им получать сведения о коммерческих судах и влиять на условия их прохода через один из важнейших морских коридоров мира. Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и служит ключевым маршрутом между Азией, Ближним Востоком, Северной Африкой и Европой. Через него проходит значительная часть морских грузоперевозок, следующих к Суэцкому каналу.

После объявления блокады в июле транзит нефтяных и газовых танкеров через пролив заметно сократился, хотя впоследствии объёмы перевозок несколько восстановились. При отказе от этого маршрута судам приходится огибать Африку через мыс Доброй Надежды, что увеличивает продолжительность рейса примерно на две недели.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что семья сотрудника ООН Мохаммеда эль-Шами больше месяца не знала о его смерти в заключении у йеменских хуситов. Родственникам лишь недавно сообщили о случившемся, но так и не объяснили, от чего он умер. Тюрк назвал произошедшее тяжёлой трагедией для семьи погибшего и всей организации. От хуситов потребовали предоставить медицинские документы и записи о содержании эль-Шами под стражей, сохранить доказательства и обеспечить независимую проверку любых официальных объяснений.