Семья сотрудника ООН Мохаммеда эль-Шами больше месяца не знала о его смерти в заключении у йеменских хуситов. Родственникам лишь недавно сообщили о случившемся, но так и не объяснили, от чего он умер. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал срочного независимого расследования.

Эль-Шами работал в Управлении ООН по правам человека в Йемене. Хуситы удерживали его с 6 июня 2024 года, причём в организации считают задержание произвольным.

Тюрк назвал произошедшее тяжёлой трагедией для семьи погибшего и всей организации. От хуситов потребовали предоставить медицинские документы и записи о содержании эль-Шами под стражей, сохранить доказательства и обеспечить независимую проверку любых официальных объяснений. Виновные в возможных нарушениях должны понести ответственность.

В заключении у хуситов остаются ещё семь сотрудников Управления ООН по правам человека, а также работники гуманитарных организаций. Тюрк призвал немедленно освободить их, обеспечить доступ к медицинской помощи и возможность связаться с близкими. Дальнейшие задержания, предупредил он, ставят под угрозу работу ООН на подконтрольных движению территориях.

Ранее Life.ru сообщал о намерении хуситов предать суду 43 задержанных сотрудников структур ООН. В ноябре 2025 года представители движения «Ансар Аллах» обвинили их в сотрудничестве с Израилем и причастности к авиаударам, при которых погибли высокопоставленные руководители хуситов. Тогда же стало известно о новых задержаниях работников Всемирной продовольственной программы в Сане и других районах Йемена.