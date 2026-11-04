Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об ударе баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, утверждая, что ракета поразила цель и причинила значительный материальный ущерб.

В заявлении, которое распространило подконтрольное хуситам агентство SABA, Сариа объявил об успешном проведении ракетной операции. При этом подробностей повреждений представитель движения не привёл.

Хуситы также вновь предупредили международные авиакомпании, их сотрудников и пассажиров об опасности полётов над Саудовской Аравией. Исключение они сделали для воздушного пространства над Меккой и Мединой — священными для мусульман городами.