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Регион
Опубликовано 25 октября, 21:14

Хуситы объявили об ударах по аэропорту Эр-Рияда и двум военным базам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и двум военным объектам на юге Саудовской Аравии. По утверждению мятежников, для атак использовались десятки баллистических ракет. С таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Вооружённые силы Йемена провели три военные операции с использованием десятков баллистических ракет», — написал Сариа в своём Telegram-канале.

По его словам, одной из целей стал международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии. Кроме того, хуситы утверждают, что атаковали авиабазу в Хамис-Мушайте и военно-морскую базу пограничных войск в Джизане.

Представитель движения также обратился к международным авиакомпаниям и пассажирам с призывом отказаться от полётов через аэропорт Эр-Рияда. Сариа назвал воздушную гавань небезопасной из-за угрозы новых ударов.

Ситуация разворачивается на фоне продолжающегося вооружённого противостояния между хуситами и Саудовской Аравией. В последние недели движение неоднократно заявляло об атаках на аэропорты, военные базы и нефтяную инфраструктуру королевства.

Обломки сбитых ракет хуситов упали в районе Мекки и Медины
Обломки сбитых ракет хуситов упали в районе Мекки и Медины

Ранее Life.ru сообщал, что хуситы объявили о серии ударов по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии. По утверждению представителя движения, целями стали объекты Saudi Aramco, аэропорт Эр-Рияда, воздушная гавань Абхи и авиабаза в Хамис-Мушайте. Тогда также не поступало независимых подтверждений всех заявленных результатов атак.

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Наталья Демьянова
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