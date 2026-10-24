Обломки сбитых ракет хуситов упали в районе Мекки и Медины

Обломки двух баллистических ракет, выпущенных йеменскими хуситами, упали в нескольких городах на западе Саудовской Аравии, в том числе в районе священных для мусульман Мекки и Медины. Ракеты были перехвачены средствами противовоздушной обороны королевства, сообщили в Главном управлении гражданской обороны страны.

По данным ведомства, фрагменты сбитых ракет обнаружили в Мекке, Джидде, Эт-Таифе и Рабиге. После падения обломков экстренные службы приняли необходимые меры безопасности.

Власти Саудовской Аравии связывают запуск ракет с йеменским движением «Ансар Аллах». Информации о пострадавших и возможных разрушениях в сообщении гражданской обороны не приводится.