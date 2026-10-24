Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco и аэропортам Саудовской Аравии

Йеменские хуситы заявили о масштабной атаке на нефтегазовую инфраструктуру, аэропорты и военную базу в Саудовской Аравии. Как сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, удары наносились баллистическими ракетами и беспилотниками.

«Вооружённые силы провели семь военных операций с использованием баллистических ракет и беспилотников», — написал Сариа в своём телеграм-канале.

По его словам, целями стали объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco в Янбу, нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, станции перекачки сырой нефти и трубопровод «Восток — Запад».

Кроме того, хуситы заявили об ударах по международным аэропортам имени короля Халида в Эр-Рияде и имени короля Фахда в Даммаме, а также по аэропорту Наджрана и авиабазе в Хамис-Мушайте.

Представитель движения назвал операцию ответом на действия возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. По его утверждению, за последние сутки её авиация нанесла около 100 ударов по территории Йемена, включая столицу Сану.

Ранее Life.ru сообщал, что хуситы заявили об ударах по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии. 19 октября движение объявило о шести операциях с применением ракет и беспилотников. Среди предполагаемых целей назывались инфраструктура Saudi Aramco, международные аэропорты и авиабаза в Хамис-Мушайте. Данные о масштабах повреждений тогда не получили независимого подтверждения.