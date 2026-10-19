Хуситы заявили об ударах по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии

Йеменские хуситы заявили о серии масштабных ударов по нефтяным объектам, аэропортам и военным базам Саудовской Аравии. По утверждению представителей движения «Ансар Аллах», за последние 48 часов они провели шесть операций с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Вооружённые силы Йемена за минувшие 48 часов провели шесть военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», — написал он в своём Telegram-канале.

Одними из главных целей, по словам Сариа, стали объекты государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Хуситы утверждают, что атаковали её инфраструктуру в городе Янбу на западном побережье королевства, а также нефтяное месторождение Шейба на востоке страны.

Представитель движения заявил, что в результате попаданий на нефтяных объектах вспыхнули пожары. Независимого подтверждения масштабов повреждений пока нет.

Кроме того, хуситы сообщили об ударах по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и воздушной гавани города Абха. Под обстрел, согласно заявлению группировки, также попала авиабаза в Хамис-Мушайте на юге Саудовской Аравии.

В перечень предполагаемых целей вошли военно-морской лагерь и радиолокационные станции. Какие именно объекты получили повреждения и есть ли пострадавшие в результате последних атак, Сариа не уточнил.

Заявления хуситов прозвучали на фоне обострения вооружённого противостояния между движением «Ансар Аллах» и Саудовской Аравией. В последние недели стороны неоднократно сообщали о ракетных ударах по военной и энергетической инфраструктуре. Официальных подтверждений всех результатов последних шести операций со стороны Эр-Рияда пока не поступало.

Ранее Life.ru сообщал о мощном пожаре в здании Saudi Aramco после удара хуситов. Атака произошла 13 октября в Дахране. Огонь распространился на несколько этажей штаб-квартиры нефтяной компании, однако её деятельность, по поступившей информации, продолжилась в штатном режиме.