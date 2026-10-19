Египет готов отправить армию на защиту Саудовской Аравии от хуситов

Египет готов задействовать вооружённые силы для защиты Саудовской Аравии от атак йеменских хуситов. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к парламенту с просьбой разрешить применение армии в случае поступления соответствующего запроса от Эр-Рияда. Об этом сообщает Reuters.

«Предоставить Саудовской Аравии все необходимые и возможные формы поддержки для защиты её безопасности и стабильности», — говорится в заявлении администрации египетского президента.

Решение поддержал Совет национальной обороны Египта, заседание которого прошло под председательством ас-Сиси. Участники подчеркнули, что безопасность Саудовской Аравии неразрывно связана с национальной безопасностью самого Египта и всего арабского мира.

При этом Каир намерен действовать только в случае обращения саудовских властей. Для отправки военнослужащих за пределы страны необходимо одобрение двух третей депутатов парламента. Экстренное заседание состоялось 18 октября, однако голосование по вопросу военной помощи было отложено для продолжения обсуждения.

Одновременно египетские власти призвали активизировать дипломатические усилия для снижения напряжённости на Ближнем Востоке. Каир выступает за политическое урегулирование региональных кризисов и координацию действий с заинтересованными государствами.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате атак хуситов на международный аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 17 человек, ещё свыше 330 получили ранения. В последние недели движение «Ансар Аллах» также наносило удары по объектам нефтяной компании Saudi Aramco, что привело к усилению военной напряжённости в регионе.