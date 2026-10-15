При атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда погибли 17 человек
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В результате атак хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии погибли не менее 17 человек, ещё свыше 330 получили ранения. Такие данные привёл официальный представитель возглавляемой Эр-Риядом военной коалиции Турки аль-Малики, выступая на пресс-конференции.
По информации телеканала Al Hadath, представитель коалиционных сил сообщил о масштабных последствиях ударов по главной воздушной гавани саудовской столицы. При этом он не уточнил, за какой именно период зафиксированы погибшие и пострадавшие.
Аль-Малики также раскрыл количество вооружений, применённых против Саудовской Аравии с начала нынешней эскалации. По его словам, по территории королевства были выпущены 1104 ракеты и направлены 1135 беспилотников.
В ответ силы коалиции продолжили наносить удары по объектам движения «Ансар Аллах» на территории Йемена. За последние несколько дней, как утверждает представитель объединённых сил, удалось уничтожить 127 складов хуситов, расположенных в горной местности.
Кроме того, аль-Малики сообщил о ликвидации многочисленных пусковых установок, которые использовались для проведения атак.
Ранее Life.ru сообщал об ударе баллистической ракеты хуситов по аэропорту Эр-Рияда. После атаки на территории воздушной гавани загорелся пассажирский самолёт. Возгорание удалось ликвидировать, однако авиасообщение временно приостанавливали, а ряд зарубежных перевозчиков отменил рейсы в саудовскую столицу.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.