От революции в Йемене до закрытия аэропортов: Кто такие хуситы и почему воюют с Саудовской Аравией Оглавление Что происходит сейчас: атаки на Эр-Рияд и аэропорты Кто такие хуситы Где находятся хуситы и что контролируют История: от мятежа 2004 года до войны 2015 Почему воюют с Саудовской Аравией Иран и вера: что на самом деле Что это значит для нефти, авиации и Красного моря Частые вопросы Хуситы: кто такие, откуда взялась вражда с Саудовской Аравией, роль Ирана и что происходит сейчас: атаки на Эр-Рияд и закрытие аэропорта. Движение хуситов: кто это такие и почему воюют с Саудовской Аравией. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Йеменские хуситы вновь оказались в центре внимания всего мира. Движение заявило об ударах по Эр-Рияду, аэропорт столицы Саудовской Аравии закрыли. После атаки 10 октября в сводках фигурировали 12 и 13 погибших, более 300 раненых. По данным агентства Reuters, аэропорт планировали закрыть до 17 октября. В новом материале Life.ru объясняем, кто такие хуситы, почему движение атакует монархии Персидского залива и причём здесь Иран.

Что происходит сейчас: атаки на Эр-Рияд и аэропорты

8 октября движение «Ансар Аллах» (в переводе – «Сторонники Бога») заявило об ударе по аэропорту имени короля Халида. 12 октября хуситы вновь сообщили об атаке баллистической ракетой. После удара 10 октября Associated Press сначала сообщало о 12 погибших и более 300 раненых, позднее – о 13 после смерти ещё одного пострадавшего. При повторном попадании 11 октября погиб гражданин Пакистана, 11 человек были ранены. Атак было несколько, поэтому цифры относятся к разным эпизодам.

Кто такие хуситы

Почему хуситы так называются. Фото © Wikipedia / Henry Ridgwell (VOA)

Хуситы – участники политико-военного движения «Ансар Аллах», которое возникло на северо-западе Йемена в 1980-х. Название происходит от фамилии первого лидера объединения Хусейна аль-Хуси. Движение опирается на зейдизм (ветвь шиитского ислама, исторически распространённую на севере страны), но не сводится к религии: оно ведёт вооружённую борьбу и контролирует определенные территории Йемена. Среди причин его подъёма исследователи называют недовольство коррупцией, слабостью власти и иностранным влиянием. Подробнее – в предыдущей статье Life.ru о хуситах.

Где находятся хуситы и что контролируют

Основные районы влияния хуситов находятся на севере и западе Йемена. Под их контролем остаются столица Сана и значительные территории, включая порт Ходейда на Красном море. Другие районы удерживают силы международно-признанного правительства и конкурирующие группировки.

Контроль западного побережья меняется. Ранее Life.ru сообщал о захвате порта Моха, но 9 октября посол Саудовской Аравии заявил, что хуситов вытеснили из районов у Баб-эль-Мандебского пролива (морского прохода между Красным морем и Аденским заливом); но в самом движении информацию не подтвердили. Поэтому новости о контроле над побережьем нужно читать с датой и источником информации.

История: от мятежа 2004 года до войны 2015

В 2004 году после попытки властей задержать религиозного лидера Хусейна аль-Хуси его сторонники подняли мятеж. После гибели Хусейна движение возглавил брат Абдул-Малик аль-Хуси. В 2004-2010 годах произошло шесть раундов боёв – так называемые Саадские войны.

Абдул-Малик аль-Хуси. Фото © Wikipedia / Wikishia

В сентябре 2014 года хуситы заняли Сану, а в январе 201 – президентский дворец. В марте Саудовская Аравия вмешалась в войну на стороне международно-признанного правительства. Перемирие ООН 2022 года снизило интенсивность боёв, но не завершило конфликт. Осенью 2026-го столкновения усилились: с сентября более 200 тыс. человек покинули дома, а примерно 800 тыс. жителей пострадавших районов оказались отрезанными от помощи.

Почему воюют с Саудовской Аравией

Для Эр-Рияда хуситы – вооружённая сила у южной границы, способная атаковать военные объекты, аэропорты и нефтяную инфраструктуру. Саудовская Аравия поддерживает международно-признанное правительство Йемена и вмешалась в гражданскую войну в 2015 году. Хуситы выступают против саудовской кампании и ограничений для подконтрольных им районов, используя ракеты и беспилотники как средство давления.

Почему Саудовская Аравия воюет с хуситами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / H1N1

Религиозные расхождения не объясняют конфликт целиком: важнее борьба за власть, безопасность границ и внешнее вмешательство. В 2019 году хуситы взяли на себя ответственность за атаки на объекты Абкайк и Хурайс; Саудовская Аравия и США связывали их с Ираном.

Иран и вера: что на самом деле

По оценкам американских некоммерческих организаций Middle East Institute и Council on Foreign Relations, Иран помогает хуситам оружием, обучением и разведданными. Однако точную степень влияния Тегерана на каждое решение установить сложно. В целом эксперты считают, что слово «прокси» описывает отношения лишь частично: у движения есть собственные цели и внутренняя политическая повестка.

Зейдизм отличается от двунадесятнического шиизма, преобладающего в Иране. По оценке Middle East Institute, нынешняя волна атак связана с более широким конфликтом вокруг Ирана, начавшимся в феврале 2026 года с военной кампании США и Израиля.

Хронология конфликта – в материале Life об Иране и США.

Что это значит для нефти, авиации и Красного моря

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом. Через него идут суда между Азией и Европой, в том числе через Суэцкий канал. Угроза судоходству может заставлять перевозчиков обходить Африку, что увеличивает сроки, расход топлива и страховку. Это влияет на стоимость перевозок и энергорынок, но не означает автоматического скачка цен на нефть.

О значении пролива – в разборе Life «Нефтяная ловушка захлопывается»

Пассажирам важно проверять расписание у перевозчика: закрытие аэропорта Эр-Рияда привело к отменам рейсов. Для России риски связаны с логистикой, стоимостью доставки и энергорынком.

Частые вопросы

Кто такие хуситы?

Это участники движения «Ансар Аллах», контролирующего значительную часть севера и запада Йемена.

Почему хуситы воюют с Саудовской Аравией?

Среди причин – вмешательство королевства в гражданскую войну на стороне международно-признанного правительства, взаимные удары и борьба за влияние в регионе.

Хуситы полностью подчиняются Ирану?

Для такого вывода нет оснований. Исследовательские центры указывают на военную поддержку со стороны Ирана, но у движения есть собственные интересы.

Почему важен Баб-эль-Мандебский пролив?

Он соединяет Красное море с Аденским заливом и является частью торгового пути между Азией и Европой через Суэцкий канал.

Авторы Вячеслав Кокуркин