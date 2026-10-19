Десятки человек погибли при ударе хуситов по военному лагерю в Йемене

Не менее 40 человек, по предварительным данным, погибли в результате ракетного удара по военному лагерю Аль-Алам в провинции Шабва на востоке Йемена. В нападении подозревают представителей движения «Ансар Аллах», известных как хуситы. Об этом сообщает йеменское издание Al Mashhad со ссылкой на местные источники.

Целью атаки стал тренировочный лагерь правительственных сил. В момент обстрела там проходили занятия недавно сформированного батальона быстрого реагирования. По информации журналистов, на подготовку были направлены около 700 военнослужащих.

Для удара, предположительно, использовались баллистические ракеты. После обстрела пострадавших начали доставлять в больницы города Атак. Местные медицинские источники обратились к населению с просьбой сдавать кровь, чтобы помочь раненым. Окончательное число жертв пока не установлено.

Атака произошла на фоне нового обострения многолетнего конфликта в Йемене. Вооружённое противостояние между хуситами и правительственными силами продолжается с 2014 года, когда движение «Ансар Аллах» захватило столицу страны Сану. В марте 2015 года в конфликт вмешалась коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией, выступившая на стороне международно признанного правительства.

В апреле 2022 года при посредничестве ООН стороны договорились о перемирии. Оно позволило значительно сократить интенсивность боевых действий, возобновить часть авиасообщения и облегчить доставку топлива. Однако полноценного мирного соглашения добиться не удалось, а политические разногласия между противниками сохранились.

В 2026 году ситуация вновь резко ухудшилась. Как заявил 9 октября специальный посланник генсека ООН по Йемену Ханс Грундберг, страна фактически вернулась к полномасштабной войне. Бои развернулись сразу на нескольких направлениях, в том числе в провинциях Таиз, Мариб, Эль-Джауф и Хаджа.

Особую тревогу международных посредников вызвало обострение ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Аденским заливом. Этот морской путь имеет большое значение для международной торговли. По данным ООН, продвижение хуситов в прибрежных районах сопровождалось ответным наступлением правительственных войск.

За несколько дней до удара по лагерю Аль-Алам нападениям подверглись и другие объекты. 15 октября ракеты и беспилотники ударили по президентскому комплексу Аль-Маашик в Адене. По информации министра здравоохранения Йемена Касема Бхейбаха, тогда погибли пять человек, ещё 16 получили ранения. На следующий день под ракетный обстрел попала территория международного аэропорта Адена.

Обострение боевых действий усугубляет гуманитарный кризис. Согласно сводке ЮНИСЕФ от 11 октября, с 3 сентября по 10 октября свои дома были вынуждены покинуть более 200 тысяч человек, среди которых около 110 тысяч детей. В провинции Таиз десятки медицинских учреждений работают лишь частично или вовсе закрыты, а в соседнем Лахдже из-за боёв прекратили занятия 85 школ.