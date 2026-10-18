«Шквал негодования»: Политолог оценил последствия возможной победы хуситов в Йемене

Йеменские хуситы добиваются контроля над всей страной, а их успех позволит усилить давление на Саудовскую Аравию, заявил политолог Фархад Ибрагимов. По его оценке, движение рассчитывает стать ведущей политической силой на Аравийском полуострове.

В таком случае хуситы смогут навязывать Эр-Рияду свои условия. Для саудовского руководства это станет унизительным исходом, который затронет интересы соседних государств.

«Естественно, это вызовет шквал негодования прочих монархий залива — в частности, Объединённых Арабских Эмиратов», — пояснил собеседник Zvezdanews.

Саудовская Аравия продолжает снабжать оружием и финансировать международно признанное правительство Йемена. Однако его силы, по мнению эксперта, уступают хуситам в боевых навыках, а само королевство испытывает трудности с достижением военных целей.

Специалист также связал осторожность Турции и Пакистана с нежеланием вступать в противостояние с Ираном, поддерживающим хуситов. Просьбы Эр-Рияда о помощи пока вызывают преимущественно дипломатическую реакцию.

Перспектив для компромисса эксперт не увидел: обе стороны воспринимают сложение оружия как безоговорочную капитуляцию. При дальнейшем продвижении хуситы, по его прогнозу, могут довести подконтрольную территорию до 50–60% страны.

Напомним, хуситы практически окружили Таиз, перекрыв основные пути снабжения третьего по величине города Йемена. Его захват может открыть путь для наступления на Аден, где располагается правительство.