Город в кольце, дороги отрезаны: Хуситы готовят прорыв к главному оплоту властей Йемена

Йеменские хуситы практически замкнули кольцо окружения вокруг Таиза — третьего по величине города страны. Основные пути снабжения оказались заблокированы, а дальнейшее продвижение повстанцев может создать угрозу Адену, где располагается международно признанное правительство. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Таиз занимает стратегически важное положение, связывая побережье Красного моря с южными районами Йемена. Взятие этого транспортного узла позволит формированиям движения «Ансар Аллах» развивать наступление в направлении Адена.

По рассказам местных жителей, столкновения разгорелись настолько стремительно, что многие семьи не успели покинуть опасные районы. Главные дороги превратились в линии боевого соприкосновения, фактически отрезав население от внешнего мира. Перебои с поставками уже спровоцировали резкое подорожание продуктов, лекарств и горючего.

Очередной виток йеменского конфликта начался в июле после удара проправительственных сил по аэропорту Саны во время прибытия самолёта с делегацией руководства хуситов из Ирана. Движение возложило ответственность на Саудовскую Аравию и объявило о продолжении войны до прекращения блокады подконтрольных ему территорий. Впоследствии повстанцы расширили наступление на западном побережье Красного моря, включая районы у Баб-эль-Мандебского пролива.

Ранее Life.ru сообщал, что хуситы практически окружили Таиз, заняв стратегические высоты и перекрыв горные проходы. Это существенно осложнило снабжение правительственного гарнизона. При этом на побережье продолжаются встречные боевые действия, а стороны заявляют о продвижении на отдельных участках.