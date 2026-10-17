Посольство РФ призвало россиян отложить поездки в Саудовскую Аравию

Россиянам посоветовали пока не планировать поездки в Саудовскую Аравию из-за проблем с авиасообщением. В стране временно остановил работу аэропорт Эр-Рияда, а другие крупные воздушные гавани столкнулись со сбоями. Посольство России рекомендует дождаться восстановления нормального расписания рейсов.

«Основные трудности сейчас связаны с временной приостановкой работы столичного аэропорта (ограничения действуют до 17 октября) и сбоями в функционировании ряда крупных воздушных гаваней страны», — приводит комментарий диппредставительства газета «Известия»

Тем, кому необходимо попасть в Саудовскую Аравию в ближайшее время, рекомендуют рассмотреть маршруты через действующие аэропорты других городов страны или соседних государств.

При этом российское посольство не видит оснований для срочной эвакуации соотечественников. В диппредставительстве подчеркнули, что сейчас прямой угрозы безопасности россиян в Саудовской Аравии нет. Сотрудники посольства продолжают общаться с местными ведомствами и обсуждают, какую помощь при необходимости смогут оказать российским гражданам.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях атак хуситов на аэропорт Эр-Рияда. По информации представителя военной коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики, погибли 17 человек, ещё более 330 получили ранения. После этих атак силы коалиции продолжили наносить удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» на территории Йемена.