Война в Йемене: фронты, карта, и почему снова идут бои Оглавление Что происходит: бои в Йемене в 2026 году Как всё началось: гражданская война 2014 года Карта фронтов: Таиз, Моха, Мариб, Эль-Джауф, ад-Дали Почему снова идут бои: летние удары и блокада Острова и Баб-эль-Мандеб: что спорно Жертвы и гуманитарная ситуация: что известно Кто в конфликте: стороны и внешние участники Частые вопросы Война в Йемене: как возобновились бои в 2026, где фронты, что с Мокхой и Таизом, что известно о жертвах и почему это важно для Красного моря. Что происходит в Йемене и почему идёт война с Аравией: ситуация в 2026. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Война в Йемене вновь перешла в активную фазу: с сентября 2026 года бои идут на нескольких направлениях и влияют на судоходство и авиасообщение. По данным агентств помощи, приведённым Al Jazeera 10 сентября, за две недели в районах Таиза, западного побережья, Эль-Джауфа, Мариба и ад-Дали погибли не менее 194 человек, ещё 880 получили ранения. Объясняем, кто с кем воюет, с чего все началось, и где бои идут сейчас.

Что происходит: бои в Йемене в 2026 году

По состоянию на середину октября, особенно напряжённая ситуация сложилась у Таиза и на западном побережье. В сводке Reuters от 14 октября говорится, что в последние недели из домов ушли более 200 тыс. человек, а примерно 800 тыс. жителей лишились доступа к жизненно важной помощи. Некоторые больницы, по данным Красного Креста, принимали свыше 700 пострадавших за неделю.

Эскалация затронула и Саудовскую Аравию. Представитель «Ансар Аллах» заявлял об ударе по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. По данным Reuters, аэропорт планировали держать закрытым как минимум до 17 октября. Однако это не означает, что линия фронта проходит по территории Саудовской Аравии – стороны обмениваются ударами на расстоянии.

Как всё началось: гражданская война 2014 года

Современный этап войны начался в 2014 году, когда хуситы захватили Сану и вытеснили правительство на юг. В 2015-м Саудовская Аравия возглавила коалицию в поддержку международно признанного правительства. Более полную хронологию описывает Reuters в обзоре об обострении в октябре 2026 года.

Почему в Йемене идёт война. Фото © ТАСС / ZUMA / Hani Ali

Перемирие ООН вступило в силу 2 апреля 2022 года и дважды продлевалось. Нового соглашения к 2 октября стороны не достигли, но относительное затишье продолжалось. Стороны не заключили мирный договор, и борьба за власть, территории и ресурсы не потеряла актуальности. ООН описывала перемирие как самый продолжительный период относительного спокойствия с начала войны.

Карта фронтов: Таиз, Моха, Мариб, Эль-Джауф, ад-Дали

Карта боевых действий на разных фронтах быстро меняется. Это видно, например, из обзора Al Jazeera от 10 сентября. Но в нем спорные участки нужно помечать отдельно: более поздние сводки показывают, что ситуация продолжает меняться.

Таиз – крупный город на юго-западе. По данным Reuters от 13 октября, хуситы перекрыли дорогу в Аден и усилили давление на город. Военные источники сообщили о захвате аль-Мисраха южнее Таиза, но не самого города. По данным правительства Йемена, из-за боёв из Таиза бежали около 80 тыс. человек.

Какие цели у йеменских хуситов. Фото © ТАСС / АР

Моха – порт на Красном море примерно в 60 километрах от Баб-эль-Мандебского пролива. Бои здесь связаны с дорогами к Таизу. О захвате города хуситами в сентябре сообщали Al Jazeera и Associated Press. В сентябрьском материале Life.ru о Мохе и Баб-эль-Мандебе мы рассказывали об изменении контроля на западном побережье; линия фронта продолжает меняться.

Мариб – нефтегазовый регион и опора правительства на севере; Al Jazeera указывала, что он остаётся под его контролем с 2014 года. В соседнем Эль-Джауфе у границы с Саудовской Аравией и в ад-Дали, связывающем север и юг, также идут бои. Заявления о продвижении в этом районе не всегда подтверждаются независимыми источниками.

Почему снова идут бои: летние удары и блокада

Эскалация связана и с внутренней борьбой, и с противостоянием вокруг Ирана. Reuters связывало обострение с войной США и Ирана, но у противоборствующих сторон в Йемене есть и собственные цели.

Зачем хуситы блокируют суда. Фото © ТАСС / ЕРА / YAHYA ARHAB

По данным Al Jazeera, в июле хуситы объявили блокаду саудовских судов в Красном море. В начале октября правительственные силы заявили о наступлении у Баб-эль-Мандебского пролива; Reuters сообщало об их продвижении.

Острова и Баб-эль-Мандеб: что спорно

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и лежит на морском пути между Азией и Европой. Нестабильность здесь может заставить перевозчиков менять маршруты и повысить стоимость доставки. Life.ru ранее объясняло, как атаки хуситов в Красном море повлияли на судоходство.

Почему Баб-эль-Мандебский пролив важен для мировой торговли. Фото © Wikipedia / From WorldWind software

В сентябре Al Jazeera сообщало о захвате хуситами острова Майюн, также известного как Перим, и Ханишского архипелага. Однако ситуация менялась: по данным исследовательского проекта Critical Threats, правительственные силы 9 октября заявили о возвращении Перима и участков у пролива; вывод основан на сообщениях антихуситских источников и видеоматериалах с геолокацией. Контроль над Ханишскими островами авторы оценки независимо подтвердить не смогли. Поэтому спорные участки следует выделить на карте отдельно.

Жертвы и гуманитарная ситуация: что известно

Единой проверенной цифры потерь за новую фазу войны нет. Al Jazeera 10 сентября со ссылкой на агентства помощи сообщала о 194 погибших и 880 раненых за две недели в нескольких районах. «Национальное сопротивление» отдельно заявляло о более чем 500 погибших и 1 500 раненых на западном побережье с 9 августа по 10 сентября; эти данные приводит Yemen Monitor. Оценки относятся к разным территориям и источникам, а цифры «Национального сопротивления» не подтверждены независимо.

В сводке Reuters от 14 октября общего числа погибших не приводилось: агентство сообщило о более чем 200 тыс. перемещённых лиц и примерно 800 тыс. человек без доступа к жизненно важной помощи. Гуманитарные организации также предупреждали о перебоях с продовольствием и нехватке медицинских материалов. Однако это лишь показатели кризиса, а не подсчёт реальных потерь за годы войны.

Кто в конфликте: стороны и внешние участники

Основные стороны – движение «Ансар Аллах» (хуситы) и международно-признанное правительство Йемена с союзными силами. Саудовская Аравия вмешалась в войну в 2015 году, возглавив коалицию в поддержку правительства, а в октябре этого года вновь усилила участие после атак на свою территорию.

Как связаны хуситы и Иран. Фото © ТАСС / АР / STR

Аналитики сообщают о поддержке хуситов со стороны Ирана, в том числе оружием и технологиями; Тегеран отрицает руководство их операциями. По оценке исследователей, региональная война усилила эскалацию, но не отменила внутренних причин конфликта. Заявления о прямом участии других стран в конкретных эпизодах требуют подтверждения.

Частые вопросы

Война в Йемене всё ещё продолжается?

Да. В 2026 году бои усилились на нескольких фронтах; об этом сообщали Reuters.

Кто контролирует острова у Баб-эль-Мандеба?

В сентябре сообщалось о захвате Майюна (Перима) хуситами, но в октябре правительственные силы заявили, что вернули остров. Контроль над Ханишским архипелагом не подтверждён независимыми источниками.

Сколько человек погибло в боях 2026 года?

Единой проверенной цифры нет. По данным агентств помощи, приведённым Al Jazeera 10 сентября, за две недели погибли 194 человека и 880 были ранены; другие оценки охватывают иные периоды и районы.

Почему конфликт важен за пределами Йемена?

Из-за близости к Баб-эль-Мандебскому проливу и Красному морю: угроза судоходству может увеличить сроки и стоимость перевозок между Азией и Европой.

Авторы Вячеслав Кокуркин