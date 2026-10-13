Никто не уйдёт обиженным: Политолог назвал условие, при котором Эр-Рияд и Сана смогут договориться

Дальнейшее расширение конфликта между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Аллах» можно предотвратить с помощью взаимных договорённостей о снижении военной активности. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог Дмитрий Бридже.

«Для этого нужна договорённость, которая даст Эр-Рияду проверяемое снижение угроз, а хуситам — возможность прекратить атаки без публичного признания поражения», — пояснил эксперт.

По словам Бридже, даже при сохранении жёсткой публичной риторики стороны способны согласовать конкретные меры для прекращения эскалации. Прежде всего речь идёт о взаимном отказе от трансграничных ударов и ограничении ответных военных операций.

«Рабочими механизмами могли бы стать поэтапная взаимная деэскалация, прекращение трансграничных ударов, согласованное ограничение ответных операций, отдельные договорённости о безопасности гражданской авиации и судоходства», — подчеркнул политолог.

Эксперт добавил, что важным условием урегулирования должно стать сохранение гуманитарного доступа. По его оценке, такой подход позволит обеим сторонам постепенно снизить напряжённость без необходимости публично признавать поражение.

Ранее Life.ru сообщал, что хуситы объявили аэропорты Саудовской Аравии целями для дальнейших ударов. Представитель движения Яхья Сариа предупредил международные авиакомпании об опасности полётов через воздушное пространство королевства, сделав исключение для Мекки и Медины.