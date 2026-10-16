Хуситы ударили ракетами по дворцу президента Йемена, погибли пять человек

Число погибших при ракетной атаке хуситов на президентский дворец Аль-Маашик в йеменском Адене достигло пяти, ещё 16 человек получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Йемена Касем Бхейбах.

По данным местных властей, среди жертв оказались сотрудники президентского комплекса, включая охранников и гражданский персонал. Ранее сообщалось о двух погибших, сопровождавших главу правительства.

Как передаёт Al Arabiya, по резиденции выпустили не менее четырёх ракет. В районе дворца прогремело пять взрывов. При этом министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни сообщил о пяти выпущенных ракетах.

Премьер-министр Шайа аз-Зиндани и члены правительства в результате обстрела не пострадали. Президентский комплекс Аль-Маашик расположен в Адене, который выполняет функции временной столицы Йемена.

Ответственность за нападение взяло на себя движение «Ансар Аллах». Хуситы утверждают, что целью атаки стали военный оперативный штаб под руководством саудовских офицеров и склады вооружений, расположенные на территории комплекса.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 17 человек при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда. По данным представителя возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции Турки аль-Малики, ещё более 330 человек получили ранения. В ответ коалиционные силы продолжили удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене.