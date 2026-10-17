Тайные наводки из Тегерана: WSJ раскрыла, как Иран помогает хуситам атаковать Саудовскую Аравию

Иран помогает йеменским хуситам наносить ракетные удары и атаковать беспилотниками объекты Саудовской Аравии, предоставляя разведданные и сведения о целях. Поддержка Тегерана позволила движению «Ансар Аллах» проводить более сложные военные операции, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с разведывательной информацией саудовских и йеменских сил.

По данным издания, сотрудничество не ограничивается поставками вооружений. Иранские специалисты участвуют в подготовке бойцов, передают разведывательную информацию и помогают планировать применение ракет и беспилотников. Утверждается, что офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) также оказывают поддержку непосредственно на территории Йемена.

Особое внимание уделяется объектам нефтяной инфраструктуры, аэропортам и морским перевозкам. За последние недели хуситы атаковали несколько целей в Саудовской Аравии, включая международный аэропорт Эр-Рияда и энергетические объекты королевства.

Источники WSJ считают, что иранская поддержка помогла хуситам не только усовершенствовать тактику ударов, но и добиться территориальных успехов. В частности, движение установило контроль над участками йеменского побережья в районе Баб-эль-Мандебского пролива — одного из важнейших маршрутов мировой морской торговли.

По информации газеты, в Йемене находятся представители КСИР, которые помогают развёртывать ракетные системы и радиолокационное оборудование. Один из источников утверждает, что иранские офицеры также участвуют в координации ударов с применением беспилотников.

При этом Тегеран отрицает прямое руководство операциями хуситов. Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее утверждал, что движение самостоятельно принимает решения. Представители «Ансар Аллах» также отвергают обвинения в зависимости от иранского командования.

Ранее Life.ru сообщал, что при атаках хуситов на международный аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 17 человек. По данным представителя возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции, ещё более 330 человек получили ранения. Удары привели к серьёзным перебоям в работе главной воздушной гавани саудовской столицы.