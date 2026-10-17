Взрывы произошли на юге Ирана в районе Ормузского пролива

Жители южной иранской провинции Хормозган слышали звуки взрывов в районе города Сирик. Об этом сообщило агентство Fars. По его данным, хлопки доносились из района Кухестак и были слышны в нескольких частях населённого пункта.

Причины произошедшего пока не установлены. Информация о возможных повреждениях и пострадавших в сообщении агентства не приводится. Сирик расположен на побережье Оманского залива, к востоку от Ормузского пролива.