Взрывы произошли на юге Ирана в районе Ормузского пролива
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Жители южной иранской провинции Хормозган слышали звуки взрывов в районе города Сирик. Об этом сообщило агентство Fars. По его данным, хлопки доносились из района Кухестак и были слышны в нескольких частях населённого пункта.
Причины произошедшего пока не установлены. Информация о возможных повреждениях и пострадавших в сообщении агентства не приводится. Сирик расположен на побережье Оманского залива, к востоку от Ормузского пролива.
Ранее в Сети появились кадры мощного пожара на супертанкере, который, по заявлению Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, подорвался на морской мине в Ормузском проливе. На борту судна находилось более двух миллионов баррелей сырой нефти.