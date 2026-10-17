Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 19:24

Взрывы произошли на юге Ирана в районе Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrzej Lisowski Travel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrzej Lisowski Travel

Жители южной иранской провинции Хормозган слышали звуки взрывов в районе города Сирик. Об этом сообщило агентство Fars. По его данным, хлопки доносились из района Кухестак и были слышны в нескольких частях населённого пункта.

Причины произошедшего пока не установлены. Информация о возможных повреждениях и пострадавших в сообщении агентства не приводится. Сирик расположен на побережье Оманского залива, к востоку от Ормузского пролива.

Контейнеровоз GFS Pride затонул после удара у Ормузского пролива
Контейнеровоз GFS Pride затонул после удара у Ормузского пролива

Ранее в Сети появились кадры мощного пожара на супертанкере, который, по заявлению Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, подорвался на морской мине в Ормузском проливе. На борту судна находилось более двух миллионов баррелей сырой нефти.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Иран
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar