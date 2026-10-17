Египет пообещал защитить Саудовскую Аравию, если страна попросит помощи

Египет готов предпринять действия для защиты Саудовской Аравии, если королевство обратится за помощью. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в таком случае призовёт парламент собраться на чрезвычайную сессию и одобрить необходимые меры. Его слова приводит «Аль-Ахрам».

«Мы предпримем любые действия для защиты Саудовской Аравии. Если нас попросят о том, я призову парламент провести чрезвычайную сессию с целью одобрить такие действия», — сказал египетский лидер.

Ас-Сиси обозначил оборонительный характер возможной помощи. «Мы не хотим сражаться или кого-либо атаковать. Мы лишь защитим Саудовскую Аравию», — пояснил он.

Президент уже называл безопасность Египта, Саудовской Аравии и стран Персидского залива взаимосвязанной. Он также выступил против угроз международному судоходству и дестабилизации обстановки в Красном море. Заявление прозвучало на фоне нового обострения конфликта в Йемене. Саудовская Аравия возобновила военную кампанию в поддержку международно признанного правительства страны, а хуситы атакуют объекты на территории королевства.

Ранее Life.ru рассказывал, что, по данным Financial Times, хуситы практически окружили Таиз — третий по величине город Йемена. Издание сообщало о перекрытии основных путей снабжения и возможной угрозе дальнейшего наступления в направлении Адена.