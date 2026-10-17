Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 14:01

Египет пообещал защитить Саудовскую Аравию, если страна попросит помощи

Обложка © ТАСС / MOHAMMED ABU OBAID

Обложка © ТАСС / MOHAMMED ABU OBAID

Египет готов предпринять действия для защиты Саудовской Аравии, если королевство обратится за помощью. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в таком случае призовёт парламент собраться на чрезвычайную сессию и одобрить необходимые меры. Его слова приводит «Аль-Ахрам».

«Мы предпримем любые действия для защиты Саудовской Аравии. Если нас попросят о том, я призову парламент провести чрезвычайную сессию с целью одобрить такие действия», — сказал египетский лидер.

Ас-Сиси обозначил оборонительный характер возможной помощи. «Мы не хотим сражаться или кого-либо атаковать. Мы лишь защитим Саудовскую Аравию», — пояснил он.

Президент уже называл безопасность Египта, Саудовской Аравии и стран Персидского залива взаимосвязанной. Он также выступил против угроз международному судоходству и дестабилизации обстановки в Красном море. Заявление прозвучало на фоне нового обострения конфликта в Йемене. Саудовская Аравия возобновила военную кампанию в поддержку международно признанного правительства страны, а хуситы атакуют объекты на территории королевства.

Хуситы ударили ракетами по дворцу президента Йемена, погибли пять человек
Хуситы ударили ракетами по дворцу президента Йемена, погибли пять человек

Ранее Life.ru рассказывал, что, по данным Financial Times, хуситы практически окружили Таиз — третий по величине город Йемена. Издание сообщало о перекрытии основных путей снабжения и возможной угрозе дальнейшего наступления в направлении Адена.

Больше новостей о международных конфликтах, дипломатии и решениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Египет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar